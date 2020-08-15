13:31 15 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.71
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
KFOR-13 в Косово.

Минобороны сообщило, чем занимаются молдавские солдаты в Косово - фото

© Photo : Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Vitalie Iovu
Политика
Получить короткую ссылку
9810
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/0e/31300177.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200815/31311785/minoborony-soobschilo-chem-zanimayutsya-moldavskie-soldaty-v-kosovo.html

Молдавский контингент KFOR-13 в составе 41 профессионального военнослужащего выехал в Косово в июле. 

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Военнослужащие тринадцатого контингента Национальной армии в рамках миротворческой операции в Косово приступили к несению службы в зоне ответственности. Об этом сообщает Министерство обороны.

По словам командира контингента, подполковника Вячеслава Коркодела, в течение первого месяца пребывания в Косово молдавские офицеры, сержанты и солдаты проходили у своих коллег из других стран обучение навыкам борьбы с массовыми беспорядками и тушения пожаров, а также обращения с иностранной военной техникой. в том числе автомобили типа Iveco VM 90.

В настоящее время молдавский пехотный взвод обеспечивает безопасность и охрану монастыря Декане в регионе и выполняет задачи на блокпостах итальянской базы "Camp Vilaggio" в городе Печ, где дислоцируется контингент. В ближайшее время молдавские военные будут задействованы в пешем и автомобильном патрулировании в зоне ответственности.

Семь инженеров контингента работают в поддержке своих коллег в Австрии и Словении, участвуя в полевых исследованиях, в частности в маршрутах патрулирования и на территории посадки вертолетов.

В Минобороны обсудили итоги весенне-летнего призыва>>>

Молдавский контингент KFOR-13 в составе 41 профессионального военнослужащего выехал в Косово в июле. Он расположен в городе Печ и входит в состав регионального командования "Запад".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдова отправит в Косово очередной контингент миротворцев
Молдавские военные отправляются в Косово для участия в миссии KFOR
Теги:
национальная армия, Косово


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дорога Кишинев-Хынчешты перекрыта.
Как протестовали молдавские фермеры, устроившие марш на столицу
Имена героев ВОВ помнят жители Кишинева - видео/
Имена героев ВОВ помнят жители Кишинева - видео
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться