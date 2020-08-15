Минобороны сообщило, чем занимаются молдавские солдаты в Косово - фото

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Военнослужащие тринадцатого контингента Национальной армии в рамках миротворческой операции в Косово приступили к несению службы в зоне ответственности. Об этом сообщает Министерство обороны.

По словам командира контингента, подполковника Вячеслава Коркодела, в течение первого месяца пребывания в Косово молдавские офицеры, сержанты и солдаты проходили у своих коллег из других стран обучение навыкам борьбы с массовыми беспорядками и тушения пожаров, а также обращения с иностранной военной техникой. в том числе автомобили типа Iveco VM 90.

В настоящее время молдавский пехотный взвод обеспечивает безопасность и охрану монастыря Декане в регионе и выполняет задачи на блокпостах итальянской базы "Camp Vilaggio" в городе Печ, где дислоцируется контингент. В ближайшее время молдавские военные будут задействованы в пешем и автомобильном патрулировании в зоне ответственности.

Семь инженеров контингента работают в поддержке своих коллег в Австрии и Словении, участвуя в полевых исследованиях, в частности в маршрутах патрулирования и на территории посадки вертолетов.

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Молдавский контингент KFOR-13 в составе 41 профессионального военнослужащего выехал в Косово в июле. Он расположен в городе Печ и входит в состав регионального командования "Запад".

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