Телефонный разговор Путина и Лукашенко: ситуация внутри и вокруг Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что защита республики сегодня — не меньше, чем защита всего Союзного государства.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее белорусский лидер на совещании в Минске заявил, что против страны "разворачивается агрессия". Он отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает "не только Беларуси", но и всему Союзному государству.

"Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали "цветных революций", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент усмотрел в ситуации в стране "элементы внешнего вмешательства".

Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, в том числе о его болезни или бегстве из страны, которые появляются там, чтобы "у народа создать вот это подленькое настроение".

По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.

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