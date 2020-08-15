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Путин и Лукашенко. Архивное фото.

Телефонный разговор Путина и Лукашенко: ситуация внутри и вокруг Белоруссии

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200815/31313245/telefonnyy-razgovor-putina-i-lukashenko-situatsiya-vnutri-i-vokrug-belorussii.html

Ранее Лукашенко заявил, что защита республики сегодня — не меньше, чем защита всего Союзного государства.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее белорусский лидер на совещании в Минске заявил, что против страны "разворачивается агрессия". Он отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает "не только Беларуси", но и всему Союзному государству.

Жив! - Лукашенко резко ответил на информацию о своем бегстве и прокомментировал забастовки.
Лукашенко: "Я пока живой и не за границей"
"Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. И потом, мы же методички читали "цветных революций", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент усмотрел в ситуации в стране "элементы внешнего вмешательства".

Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, в том числе о его болезни или бегстве из страны, которые появляются там, чтобы "у народа создать вот это подленькое настроение".

По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.

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