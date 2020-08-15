Телефонный разговор Путина и Лукашенко: ситуация внутри и вокруг Белоруссии

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Президенты России и Белоруссии обсудили по телефону ситуацию в республике, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее белорусский лидер на совещании в Минске заявил, что против страны "разворачивается агрессия". Он отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает "не только Беларуси", но и всему Союзному государству.
Белорусский президент усмотрел в ситуации в стране "элементы внешнего вмешательства".
Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, в том числе о его болезни или бегстве из страны, которые появляются там, чтобы "у народа создать вот это подленькое настроение".
По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.
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