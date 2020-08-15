Лукашенко - военным: "Страну никому не отдадим"

Такое заявление прозвучало в субботу на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действующее руководство республики никому ее не отдаст и "удержит ситуацию", отметив при этом, что, находясь в центре Европы, Белоруссия должна быть готова вовремя ответить на любые вызовы.

Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление прозвучало в субботу на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны.

"Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится (из забастовок и акций протеста в Белоруссии – ред.). Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что для благодушия и успокоенности нет места.

"Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", - сказал глава государства.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная протестная акция у Дома правительства в Минске, где, в том числе, располагается ЦИК Белоруссии. Манифестанты требовали пересчета голосов на прошедших выборах и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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