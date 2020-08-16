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Телефонный разговор Путина. Архивное фото.

Путин и Лукашенко: еще один телефонный разговор

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Молдова
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Главы двух государств также пообщались накануне, обсудив ситуацию внутри и вокруг Белоруссии после президентских выборов.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Пресс служба Лукашенко называет ту же самую тему, сообщая о состоявшемся в субботу диалоге.

В Кремле уточняют, что разговор касался ситуации в Белоруссии с учетом оказываемого на республику давления извне.

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

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