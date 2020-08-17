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Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве, архивное фото

Киев отозвал своего посла из Беларуси для консультаций

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200817/31335233/kiev-posol-ukrainy-belarusi.html

Одной из причин такого шага названо решение Минска передать ранее задержанных российских граждан в Россию, хотя Киев настаивал на их выдаче на Украину.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. МИД Украины отозвал посла Игоря Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Беларусью, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - приводит слова Кулебы сайт МИД Украины.

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Глава украинского МИД пояснил, что одной из причин вызова посла является решение Минска передать ранее задержанных российских граждан в РФ, хотя Киев направлял запросы об их выдаче на Украину.

"Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных "вагнеровцев" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - объяснил Кулеба.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов люди с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один погиб.

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