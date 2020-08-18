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Третий звонок: Путин и Лукашенко снова поговорили

© Sputnik / Grigory Sysoev
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200818/31347437/tretiy-zvonok-putin-i-lukashenko-snova-pogovorili.html

За последние несколько дней лидеры Москвы и Минска уже трижды беседовали по телефону, обсуждая текущую ситуацию в Белоруссии.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник "проинформировал" белорусского коллегу Алесандра Лукашенко о своих контактах с лидерами Франции и Германии. Об этом сообщает  Sputnik Беларусь.

Отмечаетс, что "Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси".

Ранее во вторник российский лидер в ходе телефонного разговора с канцлером Германии, который состоялся по иницативе германской стороны, также обсуждал ситуацию в Белоруссии. 

Так, Ангела Меркель "отметила, что Минск должен воздержаться от насилия против мирных граждан, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - передает РИА Новости. Лидеры двух стран выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки. При этом президент России "акцентировал внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса".
Путин и Лукашенко. Архивное фото.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Телефонный разговор Путина и Лукашенко: ситуация внутри и вокруг Белоруссии

Лидер Кремля также провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает РИА Новости, он "подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск". Разговор состоялся по инициативе французской стороны. 

Согласно сообщению кремлевской пресс-службы, "При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем".

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центральной избирательной комиссии, Александр Лукашенко победил, набрав 80,1 процента голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10 процентов.

Телефонный разговор Путина. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин и Лукашенко: еще один телефонный разговор

После объявления предварительных результатов выборов по стране прокатилась волна массовых протестов, сопровождавшихся столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.

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