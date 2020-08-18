Третий звонок: Путин и Лукашенко снова поговорили

За последние несколько дней лидеры Москвы и Минска уже трижды беседовали по телефону, обсуждая текущую ситуацию в Белоруссии.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник "проинформировал" белорусского коллегу Алесандра Лукашенко о своих контактах с лидерами Франции и Германии. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечаетс, что "Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси".

Ранее во вторник российский лидер в ходе телефонного разговора с канцлером Германии, который состоялся по иницативе германской стороны, также обсуждал ситуацию в Белоруссии.

Так, Ангела Меркель "отметила, что Минск должен воздержаться от насилия против мирных граждан, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса", - передает РИА Новости. Лидеры двух стран выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки. При этом президент России "акцентировал внимание на неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса". © Sputnik / Сергей Гунеев Телефонный разговор Путина и Лукашенко: ситуация внутри и вокруг Белоруссии

Лидер Кремля также провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает РИА Новости, он "подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск". Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Согласно сообщению кремлевской пресс-службы, "При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем".

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центральной избирательной комиссии, Александр Лукашенко победил, набрав 80,1 процента голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10 процентов.

После объявления предварительных результатов выборов по стране прокатилась волна массовых протестов, сопровождавшихся столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.

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