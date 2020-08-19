Деньги "для поддержки белорусского народа": сколько намерен ассигновать Евросоюз

Лидеры стран Европейского союза провели в среду саммит, где обсудили ситуацию в Белоруссии. Мероприятие прошло в закрытом режиме.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Дополнительные 53 миллиона евро - столько планирует выделить Еврокомиссия от имени Евросоюза в качестве помощи для белорусского народа. Миллион из этой суммы предназначается на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии, передает РИА Новости.

"Мы уже предоставили много поддержки Белоруссии через (программу) Восточное партнёрство, но сейчас важно как никогда быть (рядом) с белорусским народом и перепрограммировать средства в сторону от белорусских властей в направлении гражданского общества и уязвимых групп (населения). Еврокомиссия мобилизирует теперь дополнительные 53 миллиона евро для поддержки белорусского народа в эти непростые времена", - сказала она.

© AP Photo / Markus Schreiber Ursula von der Leyen

Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что 2 миллиона евро из общей суммы планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия", 1 миллион евро - на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. В качестве экстренной поддержки для сектора здравоохранения, на фоне эпидемии коронавируса, ассигнуют оставшиеся 50 миллионов евро, отметила глава Еврокомисии. помощь пойдет госпиталям, а также, среди прочего, для малого и среднего бизнеса.

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