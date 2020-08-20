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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора

Путин снова говорил с главой Евросовета: что обсуждалось

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200820/31374365/putin-snova-govoril-s-mishelem-chto-obsuzhdalos.html

Российская сторона сделала акцент на "контрпродуктивности какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства".

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, это подтвердили в пресс-службе Кремля.

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина (1 октября 2019) Ереван
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
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Как сообщается, "Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Белоруссии".

С российской стороны "акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза", - отмечает пресс-служба.

Предыдущий разговор Путина с Мишелем состоялся во вторник, 18 августа. Тогда российская сторона выразила озабоченность "в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку".

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