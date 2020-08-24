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О чем глава МИД РФ Лавров будет говорить с замгоссекретаря США Биганом

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200824/31419265/o-chem-glava-mid-rf-Lavrov-budet-govorit-s-zamgossekretarya-usa-bigenom.html

В последних числах августа состоятся переговоры двух дипломатов высокого ранга: министра иностранных дел России Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Белорусское урегулирование, ситуация в КНДР и дело американца Пола Уиллана - таковы основные темы встречи Лавров-Биган, передает РИА Новости. Отмечается, что встреча двух сановников состоится в Москве 25–26 августа.

Российский МИД еще в июле выразил свою позицию относительно обвинений США, которые назвали чрезмерно суровым приговор Полу Уилану, осужденному на 16 лет колонии за шпионаж. В середине июня госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно освободить Уилана. Российская сторона назщвала прозвучавшие со стороны Соединенных Штатов обвинения несостоятельными.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ
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В понедельник в Вильнюсе Стивен Биган встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.  

Накануне глава российской дипломатии отметил, что на Тихановскую могло быть оказано давление. После отъезда в Литву она заявила, "что хочет заниматься семейными делами, заботиться о детях", но теперь вновь призвала к протестам, подчеркнул Лавров.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. С результатом в 80,1% на них в шестой раз подряд победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако ее сторонники итоги выборов не признали. Страну захлестнули протесты. Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

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