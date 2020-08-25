В Москве обсудили Белоруссию и Навального

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Озабоченность состоянием Алексея Навального в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, отмечает РИА Новости со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в РФ.

Собеседники также обсудили ситуацию в Белоруссии, информирует агентство.

"В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение", - написала в Twitter пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

U.S. Deputy Secretary of State Biegun met with Russian Foreign Minister #Lavrov in Moscow today. @mfa_russia pic.twitter.com/pmSdmggaNK — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) August 25, 2020

​Она также добавила, что Стивен Биган "выразил глубокую озабоченность состоянием Алексея Навального".

Стивен Биган находится в Москве с двухдневным визитом.

Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков в комментарии российским СМИ подчеркнул, что ситуация в Белоруссии станет не единственной темой встречи.

"У нас с США множество проблем, и это будет подходящей возможностью провести углубленное обсуждение того состояния, в котором наши отношения оказались", — пояснил Рябков.

Протестные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. С результатом в 80,1% на них в шестой раз подряд победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако ее сторонники итоги выборов не признали.

В минувший четверг самолет, на котором из Томска в Москву летел Алексей Навальный,совершил экстренную посадку Омске, так как блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предполагала отравление. В больнице заявили, что результаты анализов не показали наличие ядов. Российские медики основным рабочим диагнозом назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.

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