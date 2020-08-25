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В Москве обсудили Белоруссию и Навального

© AFP 2020 / Sergei Gapon
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200825/31436042/V-Moskve-obsudili-Belorussiyu-i-Navalnogo.html

Инцидент с российским блогером Алексеем Навальным обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и замгоссекретаря США Стивен Биган.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Озабоченность состоянием Алексея Навального в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, отмечает РИА Новости со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в РФ.

Собеседники также обсудили ситуацию в Белоруссии, информирует агентство. 

"В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение", - написала в Twitter пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

​Она также добавила, что Стивен Биган "выразил глубокую озабоченность состоянием Алексея Навального".

Стивен Биган находится в Москве с двухдневным визитом.

Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков в комментарии российским СМИ подчеркнул, что ситуация в Белоруссии станет не единственной темой встречи. 

"У нас с США множество проблем, и это будет подходящей возможностью провести углубленное обсуждение того состояния, в котором наши отношения оказались", — пояснил Рябков.

Протестные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. С результатом в 80,1% на них в шестой раз подряд победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако ее сторонники итоги выборов не признали.

Алексей Навальный, архивное фото
© Sputnik / Алексей Куденко
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В минувший четверг самолет, на котором из Томска в Москву летел Алексей Навальный,совершил экстренную посадку Омске, так как блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предполагала отравление. В больнице заявили, что результаты анализов не показали наличие ядов. Российские медики основным рабочим диагнозом назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.

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