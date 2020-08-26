Ради политики, не для народа: что дадут Турции открытые залежи газа?

"Начало новой эры", "это сделает страну энергонезависимой", "исторический момент" – власти Турции максимально раскрутили новость о найденном в Черном море месторождении газа. На деле это топливо как бы есть, но его нет. И будет, судя по всему, не скоро.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Триста двадцать миллиардов кубометров газа ценой в 80 миллиардов долларов – звучит более чем солидно. Аналитики бросились давать свои оценки и делать макроэкономические прогнозы после недавнего заявления Анкары об обнаружении запасов газа в Черном море, отмечает обозреватель радио Sputnik Мария Меркулова.

Рассуждали, покроет ли Турция свои потребности или сможет даже стать экспортером, как минимум, регионального значения. Кто-то выражал опасения по поводу "Турецкого потока", другие прикидывали стоимость извлечения.

На деле все оказывается гораздо проще, а все выкладки надо делать с поправкой на внутренние события в республике. Рахми Туран, один из авторов статей для турецкого издания Sözcü, напоминает: в стране уже сложилась политическая традиция – сообщать грандиозные новости об обнаружении нефти или газа перед выборами.

Ближайшие намечены на 2023 год, и, казалось бы, рановато для масштабной пиар-кампании. Но ведь именно к этому времени власти и собираются начать добычу, так что заголовки через три года могут стать еще краше, громче и значительнее.

Турция сейчас практически полностью зависит от поставок "голубого топлива" из-за рубежа, и обнадежить электорат в преддверии голосования дорогого стоит. Ведь преподносится это как решение чуть ли не абсолютно всех экономических проблем страны.

В Sözcü с этим не согласны: во-первых, маловероятно, что всего за три года республика сможет наладить все процессы извлечения и переработки. Во-вторых, предел для производства на ближайшие лет семь – 8-10 миллиардов кубометров в год, а это лишь пятая часть потребностей Турции. Если полная энергонезависимость и наступит, то нескоро, заключает автор материала.

Мол, за прошедшие 18 лет правления Партии справедливости и развития турки девять раз бурно радовались новостям о найденной нефти. Но после очередного голосования все это как-то забывалось. А начало углеводородно-предвыборной традиции было положено очень давно, еще как минимум 65 лет назад, когда премьером был лидер Демократической партии Аднан Мендерес.

Газеты тогда вышли с громкими заголовками: "Во Фракии обнаружено богатое нефтяное месторождение!" Однако стало ли это пресловутым "началом новой эры" и залогом энергонезависимости республики? Очевидно, нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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