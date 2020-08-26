Ради политики, не для народа: что дадут Турции открытые залежи газа?

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Триста двадцать миллиардов кубометров газа ценой в 80 миллиардов долларов – звучит более чем солидно. Аналитики бросились давать свои оценки и делать макроэкономические прогнозы после недавнего заявления Анкары об обнаружении запасов газа в Черном море, отмечает обозреватель радио Sputnik Мария Меркулова.
На деле все оказывается гораздо проще, а все выкладки надо делать с поправкой на внутренние события в республике. Рахми Туран, один из авторов статей для турецкого издания Sözcü, напоминает: в стране уже сложилась политическая традиция – сообщать грандиозные новости об обнаружении нефти или газа перед выборами.
Ближайшие намечены на 2023 год, и, казалось бы, рановато для масштабной пиар-кампании. Но ведь именно к этому времени власти и собираются начать добычу, так что заголовки через три года могут стать еще краше, громче и значительнее.
Турция сейчас практически полностью зависит от поставок "голубого топлива" из-за рубежа, и обнадежить электорат в преддверии голосования дорогого стоит. Ведь преподносится это как решение чуть ли не абсолютно всех экономических проблем страны.
Мол, за прошедшие 18 лет правления Партии справедливости и развития турки девять раз бурно радовались новостям о найденной нефти. Но после очередного голосования все это как-то забывалось. А начало углеводородно-предвыборной традиции было положено очень давно, еще как минимум 65 лет назад, когда премьером был лидер Демократической партии Аднан Мендерес.
Газеты тогда вышли с громкими заголовками: "Во Фракии обнаружено богатое нефтяное месторождение!" Однако стало ли это пресловутым "началом новой эры" и залогом энергонезависимости республики? Очевидно, нет.
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