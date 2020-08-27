Путин о Белоруссии: РФ ведет себя нейтральнее, чем европейцы и американцы

Президент РФ заявил, что России не безразлично, что происходит в Белоруссии, так как это очень близкая страна.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин, заявил в интервью на канале "Россия 1", что РФ по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы", - отметил Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что РФ исходит из того, что "все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем".

Тем не менее, по словам Путина, сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин.

Также президент РФ считает, что правоохранительные органы Белоруссии, где после выборов президента проходят акции протеста, ведут себя достаточно сдержанно.

"Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности", - добавил Путин.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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