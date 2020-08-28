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Синдзо Абэ

Абэ оставляет пост премьера Японии

© AP Photo / Koji Sasahara
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200828/31470916/abe-ostavlyaet-post-premera-japan.html

В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика, по данным некоторых источников именно это и стало причиной его ухода с занимаемой должности.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально передал главе партии "Комэйто" - партнеру Либерально-демократической партии по правящей коалиции о своем намерении уйти в отставку, об этом по итогам встречи заявил Нацуо Ямагути.

"Премьер-министр сообщил мне о намерении уйти в отставку. Это было неожиданно и я очень удивлен", - сказал Ямагути в эфире телеканала NHK.

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Синдзо Абэ объявит о намерении уйти в отставку на пресс-конференции в пятницу. Сообщается, что он будет исполнять свои обязанности до выборов главы партии.

Как уточняет РИА Новости, в последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это.

"Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что <...> причиной отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", — говорится в сообщении Киодо.

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