Абэ оставляет пост премьера Японии

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально передал главе партии "Комэйто" - партнеру Либерально-демократической партии по правящей коалиции о своем намерении уйти в отставку, об этом по итогам встречи заявил Нацуо Ямагути.
"Премьер-министр сообщил мне о намерении уйти в отставку. Это было неожиданно и я очень удивлен", - сказал Ямагути в эфире телеканала NHK.
Как уточняет РИА Новости, в последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это.
"Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что <...> причиной отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", — говорится в сообщении Киодо.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>