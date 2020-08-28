Грозят списком: ЕС разрабатывает санкции против Белоруссии

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. В санкционный список по Белоруссии войдут высокопоставленные официальные лица, документ будет завершен в ближайшие дни. Об этом по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

По словам Борреля, в список должны войти "лица высокого политического уровня".

Он добавил, что "этот список будет подготовлен специальной группой в Совете ЕС в течение ближайших дней и утвержден как можно скорее".

Положение в Белоруссии, отношения с Россией и ситуация в Восточном Средиземноморье стали предметом неформальной встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза, которая проходила в столице Германии 27 и 28 августа.

Ранее пресса писала, что ЕС гтовит санкции против официального Минска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции, если таковые последуют. Заявление прозвучало во время его рабочей поездки по регионам."Мы им покажем, что такое санкции", – сказал Лукашенко.

После выборов президента, которые прошли в Белоруссии 9 августа, по стране прокатились массовые протестные акции оппозиции. По данным ЦИК, на выборах в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. По мнению оппозиции, победила Светлана Тихановская - основной соперник Лукашенко.

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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже правоохранительные органы отказались от применения силовых методов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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