Тесная связь: в Госдуме прокомментировали заявление Меркель

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Германия "тесно связана с Россией через поставки энергоресурсов". Об этом в беседе с RT зявил первый заместитель председателя Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости поддерживать диалог с Россией.

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По его словам, ФРГ демонстрирует "независимость от того курса, который продвигают в Европе и других частях мира США", при этом оставаясь частью "стратегии евроатлантической солидарности".

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"Те варианты замены, которые предлагают США, не кажутся Германии ни стабильными, ни экономически выгодными. Всё, что США могут предложить в качестве аргументов замены российского газа на поставки газа из Штатов, — политические соображения. Для немецкого бизнеса, который в случае замены понесёт существенные убытки, это слабый аргумент. И Меркель в данном случае выражает интересы как политических кругов, заинтересованных в звучании самостоятельного голоса Германии, так и финансово-промышленных кругов", — подчеркнул Новиков.

Ранее на пресс-конференции Ангела Меркель назвала Россию "геостратегическим игроком, с которым необходимо поддерживать диалог".

Федеральный канцлер также заявила, что не считает нужным менять политику в отношении России.

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