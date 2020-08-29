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Светлана Георгиевна Тихановская

Тихановская считает, что РФ может быть посредником в переговорах в Беларуси

© AP Photo /
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200829/31482563/tikhanovskaya-schitaet-chto-rf-mozhet-byt-posrednikom-v-peregovorakh-v-belarusi.html

Если понадобится международное посредничество в переговорах, то Россию может стать одним из участников этого процесса, считает Тихановская.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в стране.

"Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия - это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", - сказала она в интервью Euronews.

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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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