Путин: РФ признает легитимность президентских выборов в Белоруссии

Российский лидер отметил, что у него есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются в результатах выборов в Белоруссии, сами абсолютно честны.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает легитимность выборов президента Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".

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Российский лидер добавил, что у него "есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны".

"Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы - я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - подчеркнул Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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