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Здравко Кривокапич

Лидер оппозиции в Черногории высказался о санкциях против России

© AFP 2020 / SAVO PRELEVIC
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200901/31503860/lider-oppozitsii-v-chernogorii-viskazalsia-o-sanktsiiah-protiv-russia.html

О том, что антироссийские санкции были ошибочными, заявил Здравко Кривокапич, возглавляющий крупнейшую в Черногории оппозиционную коалицию.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Ошибкой назвал поддержку Черногорией санкций Запада в отношении России лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич. Заявления прозвучали после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства, передает РИА Новости

"Мы малое государство и на глобальном уровне не можем иметь никакого влияния, как бы этого ни хотели. Известно, кто косит, а кто воду носит (сербская пословица. — прим. ред.), поэтому неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации", — заявил оппозиционный лидер агентству.

Санкции, по мнению политика, привели к экономическим потерям для страны.

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"Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России", — отметил Кривокапич.

РИА Новости также ссылается на интервью лидера оппозиционной коалиции, где тот говорил: власти пошли на непродуманный шаг, когда на месяцы закрыли границы Черногории из-за COVID-19 для граждан России, Сербии и Боснии и Герцеговины, которые всегда составляли большинство отдыхающих в республике.

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Кривокапич указал и на то, что Россия "заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны".

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В Черногории 30 августа состоялись выборы. По предварительным данным, за оппозицию впервые за 30 с лишним лет проголосовало больше избирателей, чем за Демократическую партию социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича, которая являлась правящей. В понедельник итог и законность выборов признали наблюдавшие НПО, миссия ОБСЕ, посольства США и Великобритании. Днем лидеры крупнейшей коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционного движения URA Дритан Абазович и "Демократов" Алекс Бечич провели встречу, согласовав принципы сотрудничества и "формирование будущего правительства Черногории и реализации воли граждан".

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