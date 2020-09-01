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Акция протеста на площади Независимости в Минске 18 августа

Ситуацию в Белоруссии обсудят неформально

© Sputnik / Виктор Толочко
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200901/31504892/situatsiyu-v-belorussii-obsudyat-neformalno.html

Неформальное заседание Совета безопасности ООН по Белоруссии, по так называемой "формуле Арриа", намечено на пятницу.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Проблему прав человека в Белоруссии намерены обсудить участники неформального заседания СБ ООН в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Мероприятие пройдет по так называемой "формуле Арриа". 

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Такого рода заседания предусматривают консультации с участием как дипломатов, так и общественности, а также представителей НПО. Они не имеют прямого отношения к мероприятиям Совета безопасности и не требуют согласия его членов. Участие в заседаниях необязательно. Как отмечает источник РИА Новости в совбезе, заседание намечено на пятницу.

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Ранее о намерении провести заседание СБ ООН по "формуле Арриа" по теме прав человека в Белоруссии сообщили в постпредстве Эстонии при ООН.  Отмечается, что организаторы обратились с предложением выступить в рамках мероприятия к бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской.

Светлана Георгиевна Тихановская
© AP Photo /
Тихановская считает, что РФ может быть посредником в переговорах в Беларуси

После президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, страну охватили массовые протесты. По данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы отказались от силовых методов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе более 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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