В МИДе России высказались о политике ЕС по Белоруссии

"Нарушает принцип невмешательства во внутренние дела", - так Министерство иностранных дел России прокомментировало политику, которую Евросоюз ведет в отношении Белоруссии.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Наращивание финансирования белорусской оппозиции, к которому призывает ЕС, противоречат принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

На сайте российского внешнеполитического ведомства размещен комментарий Захаровой относительно неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, которая прошла 27-28 августа в Берлине. Министры иностранных дел государств ЕС обсуждали, среди прочего, текущие события в Белоруссии, подчеркивает представитель МИД РФ.

"С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций. Все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Белоруссией странах Европы", - отмечает Захарова.

Она также подчеркнула, что такие призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте.

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По словам Захаровой, МИД рассчитывает, что ЕС "приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности".

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