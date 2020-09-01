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В МИДе России высказались о политике ЕС по Белоруссии

Пресс-служба МИД РФ
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200901/31510913/mid-rf-vyskazalsya-o-politike-es-po-belorussii-.html

"Нарушает принцип невмешательства во внутренние дела", - так Министерство иностранных дел России прокомментировало политику, которую Евросоюз ведет в отношении Белоруссии.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Наращивание финансирования белорусской оппозиции, к которому призывает ЕС, противоречат принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Флаги стран входящих в ЕС в здании Европарламента в Брюсселе
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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На сайте российского внешнеполитического ведомства размещен комментарий Захаровой относительно неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, которая прошла 27-28 августа в Берлине. Министры иностранных дел государств ЕС обсуждали, среди прочего, текущие события в Белоруссии, подчеркивает представитель МИД РФ.

"С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций. Все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Белоруссией странах Европы", - отмечает Захарова.

Она также подчеркнула, что такие призывы идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском Заключительном акте.

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По словам Захаровой, МИД рассчитывает, что ЕС "приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности".

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