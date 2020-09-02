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Кремль и здание МИД

Ожидаются визиты: когда белорусские сановники посетят Москву

© Sputnik / Владимир Песня
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200902/31518303/ozhidayutsya-vizity-kogda-belorusskie-sanovniki-posetyat-moskvu.html

Сентябрь станет месяцем визитов в Россию белорусских официальных лиц. Первым Москву посетит министр обороны.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Определена дата визита в российскую столицу министра обороны Белоруссии Виктора Хренина. Он прибудет в Москву 4 сентября, чтобы принять участие в заседании глав минобороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ. Информацию для РИА Новости подтвердили в оборонном ведомстве Белоруссии.

"Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин примет участие в совместном заседании министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдет в Москве 4 сентября", - говорится в сообщении.
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Глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом на тему международной и региональной безопасности.

Кроме того, достигнута предварительная договоренность о встрече в Москве президентов России и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, она пройдет в ближайшие пару недель.

"Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице. Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российских гостей ждут и в Минске: в четверг в белорусскую столицу прибудет премьер РФ Михаил Мишустин.

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