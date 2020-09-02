Лавров дал оценку заявлениям ЕС и НАТО по Белоруссии

Свое заявление глава российской дипломатии сделал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с минским коллегой Владимиром Макеем.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Евросоюз и НАТО делают деструктивные заявления в связи с ситуацией в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К этому (заявлениям ОБСЕ – ред.) добавляется напряженность по линии Евросоюза, НАТО. Оттуда звучат достаточно деструктивные заявления. Ну и мы видим активность Североатлантического альянса вблизи границ Белоруссии, которые также являются границами Союзного государства", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

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