15:43 03 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Переговоры министров иностранных дел РФ и Белоруссии С. Лаврова и В. Макея.

Лавров дал оценку заявлениям ЕС и НАТО по Белоруссии

МИД РФ
Политика
Получить короткую ссылку
202 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/02/31522575.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200902/31523292/lavrov-dal-otsenku-zayavleniyam-es-i-nato-po-belorussii.html

Свое заявление глава российской дипломатии сделал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с минским коллегой Владимиром Макеем.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Евросоюз и НАТО делают деструктивные заявления в связи с ситуацией в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К этому (заявлениям ОБСЕ – ред.) добавляется напряженность по линии Евросоюза, НАТО. Оттуда звучат достаточно деструктивные заявления. Ну и мы видим активность Североатлантического альянса вблизи границ Белоруссии, которые также являются границами Союзного государства", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин: РФ признает легитимность президентских выборов в Белоруссии

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Грозят списком: ЕС разрабатывает санкции против Белоруссии
В МИДе России высказались о политике ЕС по Белоруссии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эмоции, наряды, красная дорожка: открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
США грозят России санкциями за вмешательство в дела Беларуси. Что ответил МИД России?
МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться