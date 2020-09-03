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Украина денонсировала несколько соглашений СНГ

© Sputnik / Stringer
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200903/31523837/ukraina-denonsirovala-neskolko-soglasheniy-sng.html

Правительство Украины приняло решение о выходе страны из некоторых соглашений СНГ в области ветеринарии и санитарной охраны территорий.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Соглашение СНГ о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий на своем заседании в среду денонсировал кабинет министров Украины, передает РИА Новости.

Документ был подписан 31 мая 2001 года в Минске и касается предотвращения завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения государств - участников.

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© Sputnik / Стрингер
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Кроме того, украинское правительство приняло решение о выходе страны из соглашения Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области ветеринарии. Страны СНГ заключили его 12 марта 1993 года в Москве, чтобы принимать необходимые меры по предотвращению распространения инфекционных болезней животных с территории стран при перевозках всех видов подконтрольных ветеринарному надзору грузов всеми видами транспорта.

Флаги государств СНГ. Архивное фото.
Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
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Кабмин Украины денонсировал и еще один документ. Это соглашение о создании Координационного совета по карантину растений. Государства Содружества заключили его, чтобы обеспечить благоприятные условия для проведения согласованной политики в области применения карантинных фитосанитарных требований и мер.

Ранее действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ Украина прекратила в одностороннем порядке.  

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