Украина денонсировала несколько соглашений СНГ

Правительство Украины приняло решение о выходе страны из некоторых соглашений СНГ в области ветеринарии и санитарной охраны территорий.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Соглашение СНГ о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий на своем заседании в среду денонсировал кабинет министров Украины, передает РИА Новости.

Документ был подписан 31 мая 2001 года в Минске и касается предотвращения завоза и распространения карантинных и других инфекционных болезней, представляющих особую опасность для населения государств - участников.

Кроме того, украинское правительство приняло решение о выходе страны из соглашения Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области ветеринарии. Страны СНГ заключили его 12 марта 1993 года в Москве, чтобы принимать необходимые меры по предотвращению распространения инфекционных болезней животных с территории стран при перевозках всех видов подконтрольных ветеринарному надзору грузов всеми видами транспорта.

Кабмин Украины денонсировал и еще один документ. Это соглашение о создании Координационного совета по карантину растений. Государства Содружества заключили его, чтобы обеспечить благоприятные условия для проведения согласованной политики в области применения карантинных фитосанитарных требований и мер.

Ранее действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ Украина прекратила в одностороннем порядке.

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