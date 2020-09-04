Трамп высказался об отношениях США и России

Ладить с другими, в том числе с Россией, - хорошо. В этом убежден глава Белого дома Дональд Трамп.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США, передает РИА Новости. Заявления прозвучали на митинге в штате Пенсильвания.

Как отмечает агентство, Трамп назвал "сумасшествием" обвинения о "сговоре с Россией" и заявил, что если слышит подобное в эфире, выключает телевизор. Лидер Белого дома подчеркнул, что ладить с другими странами - "это хорошо". В том числе и с Россией.

"Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо", — отметил американский лидер.

Предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией" два года расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. Он подтвердил обвинения во "вмешательстве" (в Кремле их опровергали), но не нашел свидетельств сговора, наличие которого опровергали и Москва, и Вашингтон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova