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Дональд Трамп

Трамп высказался об отношениях США и России

© AP Photo / Patrick Semansky
Политика
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Ладить с другими, в том числе с Россией, - хорошо. В этом убежден глава Белого дома Дональд Трамп.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США, передает РИА Новости. Заявления прозвучали на митинге в штате Пенсильвания.

Как отмечает агентство, Трамп назвал "сумасшествием" обвинения о "сговоре с Россией" и заявил, что если слышит подобное в эфире, выключает телевизор. Лидер Белого дома подчеркнул, что ладить с другими странами - "это хорошо". В том числе и с Россией. 

"Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо", — отметил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия
© AP Photo / Andrew Harnik
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Предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией" два года расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. Он подтвердил обвинения во "вмешательстве" (в Кремле их опровергали),  но не нашел свидетельств сговора, наличие которого опровергали и Москва, и Вашингтон.

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