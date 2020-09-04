Трамп высказался об отношениях США и России

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался за хорошие отношения между Россией и США, передает РИА Новости. Заявления прозвучали на митинге в штате Пенсильвания.
Как отмечает агентство, Трамп назвал "сумасшествием" обвинения о "сговоре с Россией" и заявил, что если слышит подобное в эфире, выключает телевизор. Лидер Белого дома подчеркнул, что ладить с другими странами - "это хорошо". В том числе и с Россией.
"Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо", — отметил американский лидер.
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