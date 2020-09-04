Визит Александра Лукашенко в Москву готовится - Песков

В России идет подготовка к визиту в страну президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет с визитом в Москву. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни. Точную дату визита мы сообщим вам своевременно", - проинформировал Песков.

О том, что в российской столице состоится встреча лидеров Москвы и Минска, Дмитрий Песков сообщал в конце августа. Договоренность была достигнута в первых числах сентября, информацию озвучил лава российского МИД Сергей Лавров.

"Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", - отметил он.

В четверг с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске встретился председатель российского правительства Михаил Мишустин.

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