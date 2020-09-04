Визит Александра Лукашенко в Москву готовится - Песков

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет с визитом в Москву. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни. Точную дату визита мы сообщим вам своевременно", - проинформировал Песков.
"Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", - отметил он.
В четверг с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске встретился председатель российского правительства Михаил Мишустин.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>