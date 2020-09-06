Как морская геологоразведка привела к напряженности и военным приготовлениям

Отношения между Афинами и Анкарой обострились в связи с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Турция направляет танки из юго-восточной провинции Хатай в приграничный с Грецией северо-западный район Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье, передает агентство IHA со ссылкой на военные источники.

По их данным, турецкие военные везут в Эдирне около 40 боевых машин по железной дороге.

Анкара ранее объявила об учениях в Средиземноморье на фоне кризиса с Афинами.

Отношения между двумя станами в последнее время резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ).

Греческие власти привели армию в повышенную боеготовность.

Турция также ведет геологразведку в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.

Греция и Турция обмениваются взаимными обвинениями в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.

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