Кремль: визит Лукашенко в Москву может состояться в ближайшие дни

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (подготовка визита Лукашенко в РФ - ред.) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита белорусского президента в Россию.
Пресс секретарь пообещал, что медиа будут своевременно проинформированы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>