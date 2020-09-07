Кремль: визит Лукашенко в Москву может состояться в ближайшие дни

Таким образом получила уточнение распространенная ранее информация, хотя точное число пока названо не было.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву можно ожидать в ближайшие дни, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (подготовка визита Лукашенко в РФ - ред.) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита белорусского президента в Россию.

Пресс секретарь пообещал, что медиа будут своевременно проинформированы.

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