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Навальный выведен из комы - Charite

© REUTERS / Michele Tantussi
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200907/31581799/navalnyy-vyveden-iz-komy-klinika-charite.html

Об изменениях в состоянии здоровья пациента сообщила немецкая клиника, в которой российский оппозиционер проходит лечение.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Берлинская клиника Charite, где проходит лечение российский блогер Алексей Навальный, сообщила в понедельник об улучшении состояния его здоровья и о том, что пациент выведен из комы, передает РИА Новости.

В коме Навальный находился 19 дней - с 20 августа.  

"Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в Charite, улучшилось. Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", - говорится в пресс-релизе, который цитирует агентство.

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Реакция МИД России на утверждение об отравлении Навального "Новичком"
Самолет, на котором Навальный 20 августа летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, так как оппозиционеру стало плохо. Он был доставлен в реанимацию. По словам руководства омской больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента выявлено не было, российские медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику Charite и спустя два дня прислала в Омск самолет. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

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