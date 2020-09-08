До президентских выборов США могут ввести санкции против "Севпотока-2"- эксперт

Ситуация вокруг санкций против "Северного потока -2" может получить новый импульс, учитывая историю с блогером Алексеем Навальным, считаетэксперт Института Европы РАН.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Санкции против российского проекта "Северный поток-2" США могут ввести до президентских выборов, при этом дополнительным поводом способна послужить история с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявлял, что поддержит остановку внедрения российского проекта "Северный поток-2" из-за ситуации с оппозиционным активистом Алексеем Навальным.

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"Трамп давно обещает это сделать, и он это сделает, просто в случае с Навальным у него появился дополнительный повод, который оправдывает позицию Трампа. Это дополнительные основании для того, чтобы настаивать на введении санкций. Вероятность введения санкций со стороны США продолжает оставаться очень высокой. Я подозреваю, что американцы введут их, причем до президентских выборов", - сказал Владислав Белов РИА Новости.

По его мнению, если бы истории с Навальным не было, санкции американцы ввели бы все равно, просто "сейчас вероятность существенно выше".

"Когда Меркель говорит, что не исключает санкции против "Северного потока", конечно, она просто не исключает этого с точки зрения ЕС. С точки зрения Брюсселя вероятность минимальная, с точки зрения Вашингтона - максимальная. Так что заявление Трампа – это не новость", - подчеркнул Белов.

Самолет, на котором Навальный 20 августа летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, так как оппозиционеру стало плохо. Он был доставлен в реанимацию. По словам руководства омской больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента выявлено не было, российские медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику Charite и спустя два дня прислала в Омск самолет. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

В понедельник клиника Charite сообщила, что Навального вывели из комы.

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