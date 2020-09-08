14:09 08 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Срочно:
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод

До президентских выборов США могут ввести санкции против "Севпотока-2"- эксперт

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200908/31587983/Do-prezidentskikh-vyborov-SShA-mogut-vvesti-sanktsii-protiv-Sevpotoka-2--ekspert.html

Ситуация вокруг санкций против "Северного потока -2" может получить новый импульс, учитывая историю с блогером Алексеем Навальным, считаетэксперт Института Европы РАН.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Санкции против российского проекта "Северный поток-2" США могут ввести до президентских выборов, при этом дополнительным поводом способна послужить история с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявлял, что поддержит остановку внедрения российского проекта "Северный поток-2" из-за ситуации с оппозиционным активистом Алексеем Навальным.

ЕС устроил демарш США из-за "Северного потока - 2">>>

"Трамп давно обещает это сделать, и он это сделает, просто в случае с Навальным у него появился дополнительный повод, который оправдывает позицию Трампа. Это дополнительные основании для того, чтобы настаивать на введении санкций. Вероятность введения санкций со стороны США продолжает оставаться очень высокой. Я подозреваю, что американцы введут их, причем до президентских выборов", - сказал Владислав Белов РИА Новости.

По его мнению, если бы истории с Навальным не было, санкции американцы ввели бы все равно, просто "сейчас вероятность существенно выше". 

"Когда Меркель говорит, что не исключает санкции против "Северного потока", конечно, она просто не исключает этого с точки зрения ЕС. С точки зрения Брюсселя вероятность минимальная, с точки зрения Вашингтона - максимальная. Так что заявление Трампа – это не новость", - подчеркнул Белов.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
МИД РФ назвал утверждения Запада по ситуации с Навальным "безапелляционными"

Самолет, на котором Навальный 20 августа летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, так как оппозиционеру стало плохо. Он был доставлен в реанимацию. По словам руководства омской больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента выявлено не было, российские медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику Charite и спустя два дня прислала в Омск самолет. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

В понедельник клиника Charite сообщила, что Навального вывели из комы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Лавров назвал нелегитимными санкции США против "Северного потока — 2"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в креативной маске во время протеста в Боготе, Колумбия.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
В Приднестровье собирают урожай фруктов - тех, что удалось сохранить в непогоду.
В Приднестровье собирают урожай фруктов - тех, что удалось сохранить в непогоду
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться