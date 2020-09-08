Лукашенко: возможно, я немного пересидел на посту, но просто так не уйду

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что он, возможно, "немного пересидел" на своем посту. Слова президента приводит корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь", - цитирует Рожков Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1".

Выдержки из интервью президента Белоруссии опубликовал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Собеседник заявил, что "просто так не уйдет".

"Лукашенко (близко к тексту): "Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - написал Бабаян в своем телеграм-канале.

Президент Белоруссии объяснил свое появление с автоматом, которое, по его словам, означало только одно: ( близко к тексту): "я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца".

Лукашенко высказался о протестах. "По человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют просто не знают какой была НАША Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!", - цитирует его главред радиостанции "Говорит Москва".

С Координационным советом оппозиции Лукашенко вступать в диалог не собирается: "... потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают-это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина" - цитирует белорусского лидера Бабаян.

Интервьюируемый выказал расположенность к переменам.

"Лукашенко (близко к тексту): "Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - читаем в телеграм-канале Бабаяна.

Глава Белоруссии также сказал, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала необходимо, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская.

После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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