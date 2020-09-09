Стало известно, когда Александр Лукашенко посетит Москву

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

О том, что подготовка визита Лукашенко в Москву ведется, ранее информировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Визит Лукашенко запланирован в Россию на 14 сентября", - сказал агентству дипломатический источник в Москве.

На прошлой неделе Минск с визитом посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Итоги поездки обсуждались на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.

Во время встречи с Мишустиным Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Владимиром Путиным планирует расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. По его словам, выступления оппозиции в Белоруссии и политический кризис "стали уроком для обеих стран".

В повестке дня предстоящего визита значатся и экономические вопросы. В том числе о перспективах реструктуризации долга Белоруссии перед Россией в 1 миллиард долларов. Другой темой обсуждений может стать углубление интеграции в рамках Союзного государства. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.

Между тем, в самом Минске не утихают протесты. Массовые акции оппозиции стартовали по всей стране 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Однако оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись, затем правоохранительные органы отказались от силовых методов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе более 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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