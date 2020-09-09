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Здание МИД РФ.

Неконструктивный подход: МИД РФ о позиции Берлина в ситуации вокруг Навального

© Sputnik / Alexeï Maïchev
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200909/31606358/nekonstruktivnyy-podkhod-mid-rf-o-pozitsii-berlina-v-situatsii-vokrug-navalnogo.html

В российском дипведомстве также отметили, что при отсутствии от ФРГ данных "нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает".

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Германия, несмотря на все обращения России по "делу Алексея Навального", так и не сочла возможным оперативно и конструктивно отреагировать на них, заявил МИД Российской Федерации.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
МИД РФ назвал утверждения Запада по ситуации с Навальным "безапелляционными"

Во вторник госдеп США распространил заявление стран G7, которые призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Навального, и привести виновных к ответственности.

"Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Россия считает неконструктивным подход ФРГ в ситуации вокруг Алексея Навального, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Параллельно на фоне такого неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию. Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А. Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений", - говорится в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что при отсутствии от ФРГ данных по "делу Навального" "нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", к тому же отсутствие данных не позволяет России задействовать необходимые механизмы установления произошедшего с Навальным.

Кремль и здание МИД.
© Sputnik / Владимир Песня
Реакция МИД России на утверждение об отравлении Навального "Новичком"

"Отсутствие вышеупомянутой информации (о медицинском обследовании Навального - ред.) не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего", - говорится в комментарии российского дипведомства.

ФРГ тормозит диалог российских медиков с немецкими коллегами по "делу Навального", заявили в МИД РФ.

"Отмечаем, что и российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии А. Навального. К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

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