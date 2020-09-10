Игра в Шварценеггера: Лавров о поведении Запада в ситуации с Навальным

По словам главы российской дипломатии, есть больше смысла полагаться на актера, говорящего с экрана "поверь мне", чем на тех, кто сейчас пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. США и Германия выдвигают голословные обвинения против РФ по инциденту с Алексеем Навальным, но такая игра в коллективного Шварценеггера с его "trust me" неубедительна, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал госдепартамент, заявил, что когда люди "видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц".

Глава МИД РФ отметил, что западные партнеры в ситуации с Навальным не предъявляют никаких доказательств "причастности России" и "ставят себя выше всех", желая, чтобы им "поверили на слово".

"Знаете, когда вот Арнольд Шварценеггер (в фильме "Терминатор-2") говорил "trust me" (доверься мне), то гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто сейчас пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova