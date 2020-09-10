За шесть лет "безвиза" страны ЕС посетили более 2 миллионов жителей Молдовы

Официальный Кишинев также заинтересован в усилении взаимодействия Молдовы с ЕС в области миграции и пограничного контроля.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Вопросы действия безвизового режима в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19, обсудили в Брюсселе глава МИДЕИ Молдовы Олег Цуля и комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Цуля, который находится в Бельгии с рабочим визитом, заявил также о заинтересованности Кишинева в усилении взаимодействия Молдовы с ЕС в области миграции и пограничного контроля.

Собеседники обсудили активизацию сотрудничества в рамках Партнерства по мобильности в контексте новых инициатив, таких как Европейский пакт о миграции и убежище.

МИДЕИ отмечает, что в период с 2014 по 2020 год более 2 миллионов граждан Республики Молдова посетили страны Шенгенской зоны, зарегистрировав в общей сложности более 6 миллионов поездок.

По данным Европейского агентства пограничной полиции и береговой охраны (Frontex), количество отказов во въезде составляет в среднем 0,3 процента, а количество случаев незаконного проживания - в среднем 0,5 процента.

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