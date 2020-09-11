Москва призывает ЕС отказаться от "политики односторонних ограничений"

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Москва призывает Евросоюз отказаться от политики односторонних ограничений, сообщает РИА Новости, цитируя официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Продление санкций Евросоюза укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, отметила она.

В четверг ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении РФ по Украине на шесть месяцев - до середины марта 2021 года.

"Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал себя в том же (20)14 году, увязав перспективы развития отношений с нашей страной к ситуации на Украине. Продление ограничительных мер укладывается в избранную брюссельскими чиновниками, евроструктурами абсолютно деструктивной линии на поддержание обвинительной риторики в отношении нашей страны", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "вместо того, чтобы, как предлагает Россия, заняться совместным поиском точек соприкосновения, способствуя тем самым усилению позиций европейских стран в современном мире, который является высококонкурентным, Евросоюз предпочитает действовать по инерции, продлевая существующие и изобретая новые ограничительные механизмы в отношении наших соотечественников и компаний".

"Мы призываем ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, не соответствующих норме и духу международного права", - подчеркнула Захарова.

В марте 2014 года ЕС ввел индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета страны. С тех пор санкции регулярно продлеваются на полгода.

Отношения России и стран Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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