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Сергей Лавров.

Лавров о "степени вмешательства извне" в дела США: обидно быть на втором месте

© Sputnik / Grigory Sisoev
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200911/31637755/lavrov-o-stepeni-vmeshatelstva-russia-v-dela-usa-obidno-byt-na-vtorom-meste.html

Шеф российской дипломатии прибег к иронии, комментируя "рейтинг" стран, которые, по мнению американских разведчиков, пытаются влиять на ход избирательной компании в их стране.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Глава МИД Сергей Лавров с улыбкой отметил, что России обидно быть на втором месте в перечне стран, которые, по оценкам Вашингтона, вмешиваются во внутренние дела США перед предстоящими президентскими выборами.

Ранее о "вмешательстве" заявила американская разведка, в Москве это категорически отрицают.

"Вот сейчас <...> комментаторы задают вопросы политикам "кто больше вмешивается: Россия, Китай или Иран?". Вот в этом "состязании" через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми", — пошутил министр на пресс-конференции со своим китайским коллегой Ваном И.

Накануне США ввели санкции против трех россиян и одного гражданина Украины из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы.

Путин
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин о том, зачем Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

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