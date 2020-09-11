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Встреча Путина с Лукашенко. Архивное фото.

Сочи, 14 сентября: о чем будут говорить Путин и Лукашенко

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200911/31640017/sochi-14-sentyabrya-o-chem-budut-govorit-putin-i-lukashenko.html

Белоруссия - стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи 14 сентября обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", — добавляется в релизе.

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании Союзного государства — надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.

Президент Белоруссии А. Лукашенко дал интервью российским журналистам.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Белоруссия - стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.

Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Так, в 2019 году состоялось 11 встреч и контактов Владимира Путина и Александра Лукашенко, а главы правительств общались 12 раз.

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