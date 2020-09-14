Путин и Лукашенко встретятся в понедельник в Сочи - что они обсудят

О предстоящем визите в Россию Лукашенко сообщил 3 сентября на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник проведут переговоры в Сочи. Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

"В Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом", – сообщили в Кремле.

По предварительной информации, президенты главы государств не намерены в ходе встречи подписывать какие-либо документы и общаться с журналистами.

По информации телеграм-канала "Пул Первого", борт №1 в понедельник утром вылетел из Национального аэропорта Минск.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже больше месяца. Итоги президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом в 80,1% голосов, вызвали сильное недовольство. Оппозиция заявила, что итоги были сфальсифицированы и победу одержала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. В первые дни протестных акций силовики применяли к протестующим слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем использование силовых методов прекратилось. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Россия и Белоруссия поддерживают контакт с самого начала беспорядков. Главы государств неоднократно проводили телефонные разговоры, и Путин пообещал в случае необходимости отправить резерв российских правоохранителей для помощи Минску.

В начале сентября состоялся визит в Москву министра иностранных дел республики Владимира Макея. В ходе переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил уже известную позицию России по ситуации в Белоруссии: Москва будет категорически пресекать попытки организовать провокации в отношении страны извне. Также министр сообщил, что есть данные примерно о 200 экстремистах, подготовленных на Украине для дестабилизации в Белоруссии.

Примерно в эти же даты Москву посетил и глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин для участия в совместном заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Хренин поблагодарил военно-политическое руководство РФ и Китая за помощь Минску в непростое для него время и заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию со стороны Запада.

Также прошли переговоры в Минске, куда отправилась российская делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Политик встретился с Лукашенко и премьером Белоруссии Романом Головченко. Российский премьер заявил о недопустимости внешнего вмешательства и односторонних санкций. Лукашенко же поблагодарил Москву за поддержку и отметил, что стороны значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.

Среди текущих чувствительных вопросов в двусторонней повестке дня – вопрос белорусского долга перед Россией на сумму в 1 миллиард долларов. В конце августа Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о его рефинансировании.

Другой чувствительной темой является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Стороны разрабатывают 31 проект отраслевых "дорожных карт", но программа до сих пор не принята. Лукашенко в недавнем интервью российским СМИ заявил, что интеграция Минска и Москвы в том виде, в котором это прописано в союзном договоре, сейчас уже невозможна.

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