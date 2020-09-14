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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото

Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Путиным

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200914/31661931/Lukashenko-priletel-v-Sochi-na-peregovory-s-Putinym.html

Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после прошедших 9 августа президентских выборов.

КИШИНЕВ 14 сен - Sputnik. Лидер Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи. Здесь у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Это первая зарубежная поездка главы белорусского государства после выборов 9 августа, по итогам которых в стране начались массовые протесты.

Путин и Лукашенко обсудят перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, а также ситуацию в республике, отметили в пресс-службе белорусского президента, отмечает Sputnik Беларусь.

Визиту белорусского президента в Россию и его встрече с Путиным предшествовала интенсивная подготовка: главы государств шесть раз в течение августа общались по телефону. Две недели назад  Минск посетил премьер России Михаил Мишустин, а за день до этого в Москву приезжал глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Сообщается, что встреча президентов России и Беларуси пройдет в формате "один на один". Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Ситуация в Беларуси
Девятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте – Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву.

Sputnik
Лукашенко: Беларусь травят, чтобы потом броситься на Россию

После объявления результатов в республике начались массовые несанкционированные акции протеста, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них – как минимум 130 силовиков. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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