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Совет по правам человека ООН в Женеве, Швейцария.

Стало известно, когда СПЧ ООН обсудит ситуацию в Белоруссии

© AFP 2020 / Fabrice Coffrini
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200914/31665137/stalo-izvestno-kogda-spch-oon-obsudit-situatsiyu-v-belorussii.html

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич назвал решение "попыткой оказать политическое давление" на Минск, что "является прямым вмешательством во внутренние дела страны".

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Срочные дебаты по ситуации в Белоруссии пройдут в Совете ООН по правам человека 18 сентября, по требованию председательствующей в ЕС Германии, передает РИА Новости.

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За это решение проголосовали 25 стран, в том числе Украина, Бразилия и Мексика. Воздержалось 20 государств. Против выступили Венесуэла и Филиппины. Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич назвал решение "попыткой оказать политическое давление" на Минск, что "является прямым вмешательством во внутренние дела страны". "Текущая ситуация в стране не дает поводов ни для срочных, ни для обычных дебатов", - также заявил Амбразевич. 

Требование о проведении срочных дебатов по ситуации в Белоруссии Германия передала председателю 45-й сессии СПЧ ООН 11 сентября. Офис СПЧ ООН решил, что подобные дебаты могут быть проведены в пятницу, 18 сентября.

Путин и Лукашенко, архивное фото
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После того, как в начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы, страну охватили протесты. Оппоненты Александра Лукашенко выражают несогласие с результатами выборов. По данным ЦИК, действующий глава государства победил с 80,1 процента голосов. По мнению оппозиции, выборы выиграла Светлана Тихановская.

Поначалу силовики применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни были задержаны более шести тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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