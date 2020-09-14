В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера, сообщается, что подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина начались в Сочи, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и стратегическое партнерство. Особое внимание планируется уделить интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам.

По словам Пескова, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.

Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера.

Известно также, что подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. По словам Лукашенко, в ходе переговоров он намерен расставить "точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами".

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