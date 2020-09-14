15:51 14 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.65
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Путин и Лукашенко, архивное фото

В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
Получить короткую ссылку
14220
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200914/31665922/V-Sochi-startovali-peregovory-Putina-i-Lukashenko.html

Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера, сообщается, что подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина начались в Сочи, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и стратегическое партнерство. Особое внимание планируется уделить интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам.

По словам Пескова, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.

Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера.

Известно также, что подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. По словам Лукашенко, в ходе переговоров он намерен расставить "точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день ученика в пандемии
Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото
В Минске прошел автопробег За единую Беларусь
Как в Минске проходил автопробег "За единую Беларусь" - видео
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться