Диалог Путина и Лукашенко: первые заявления

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В сочинской резиденции Владимира Путина проходят его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В начале встречи российский лидер отметил, что в республике должны сами разобраться с ситуацией, сложившейся после президентских выборов.

"Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходит, и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", — сказал Путин.

Он также назвал логичным и своевременным предложение Лукашенко начать работу по конституции республики.

Путин подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность всем соглашениям по сотрудничеству с Белоруссией, в том числе ОДКБ и Союзному государству.

Он также напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором для республики и добавил, что Москва выполнит договоренности о кредите на полтора миллиарда долларов.

Россия и Белоруссия, по словам Путина, должны восстановить товарооборот, снизившийся за время пандемии.

"У меня есть определенные предложения. Мне кажется, нужно и на уровне правительств, на уровне министерств, ведомств и даже отдельных предприятий предпринять дополнительные усилия и шаги для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы и, как я уже сказал, создать условия для движения вперед", — добавил российский лидер.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за его позицию по внутренней ситуации в Белоруссии.

"Если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства", — сказал белорусский лидер.

Он также призвал своего коллегу готовить свои армии для противостояния возможной внешней агрессии, не оглядываясь на то, "что нам скажут".

Переговоры двух лидеров будут продолжены с глазу на глаз.

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