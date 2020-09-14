Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

На встрече двух лидеров каждый говорил о своем. Путин подчеркнул, что Москва исполнит взятые на себя обязательства, и обрисовал тесные связи в экономике. Лукашенко коснулся более широкого круга вопросов и в частности напомнил, что стоял у истоков Союзного государства.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Что именно прозвучало на саммите — в обзоре РИА Новости.

Сначала экономика

Российский лидер одобрил инициативу Лукашенко по внесению изменений в Конституцию, после чего в республике состоятся новые президентские выборы.

"Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно, — сказал Путин. — Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда".

Глава государства выразил уверенность в том, что с учетом политического опыта Лукашенко работа над поправками в Основной закон "будет организована на самом высоком уровне". "Это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны", — отметил Путин.

Москва же сохранит приверженность существующим договоренностям. "Эти обязательства были взяты нами обоюдно в 1992-м, по-моему, в 1994 году. В это время, в 1994-м, во всяком случае, вы уже были президентом; я — нет, но это не имеет значения", — добавил Путин, уточнив, что важны договоры сами по себе.

Затем он напомнил, как тесно связаны наши страны: "Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Только один из проектов — это атомная электростанция: десять миллиардов в долларовом эквиваленте это стоит. В целом свыше 50 процентов внешнеторгового оборота Белоруссии приходится именно на Российскую Федерацию".

Как раз на экономике Путин и предложил сосредоточиться. "Я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний, докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед", — указал российский президент.

Красные линии

Лукашенко тоже высоко оценил опыт собеседника. Он поблагодарил Москву за поддержку пословицей "друг познается в беде". Заверил Путина, что происходящее в республике отличается от того, как это преподносится в медиа.

"Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется средствами массовой информации. Вы, как опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать", — объяснял Лукашенко.

Глава белорусского государства продемонстрировал, что он пристально следит за происходящим на улицах в республике: "В субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье — общий марш".

Но подчеркнул: страна "живет обычной жизнью". "Да, и в субботу, в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись, но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту, — сказал Лукашенко. — Есть красные линии".

Не уточнив, что он имел в виду, белорусский лидер обратился к Путину: "Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда вы стали уж совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это в Белоруссии".

Лукашенко отметил, что сделает заявления о ситуации в республике в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, это станет уроком для постсоветских государств.

Затем Лукашенко коснулся темы иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии. И сделал акцент на единстве с Москвой:

"Если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства".

Белорусский лидер указал, что принципы Союзного государства были разработаны им и первым президентом России Борисом Ельциным. "Мы с вами не разваливали Советский Союз, мы получили такое наследство, — доверительно обратился он к Путину. — Ну а договор о Союзном государстве, я помню, когда мы с вами обменивались, вы стали президентом, 98-й, по-моему год…"

"В 2000-м, — помог гостю российский лидер. — Это было до меня".

Лукашенко вспомнил, что обменивался с Путным ратификационными грамотами к договору о формировании союза, и неожиданно окончил: "Это не имеет отношения, наши государства и народы всегда будут дружественными".

И снова экономика

Теперь Лукашенко клонит к тому, что следует быть ближе к России, и это несколько отличается от его недавних высказываний. "Экономика лежит в основе всего, — провозгласил он. — Поверьте, мы всегда придерживались этой линии. А последние события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать теснее по всем вопросам, в том числе и в экономике".

Президент Белоруссии подчеркнул и важность сотрудничества в сфере безопасности. "По обороне мы придерживались, как люди военные, одной тактики, — уверял он. — Я грубо, может быть, сказал недавно россиянам, журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить, но оборона и безопасность у нас не вызывала никаких споров и сомнений".

Важность совместной работы Лукашенко подкрепил ссылкой на исторический пример: "Нам не надо допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали, что провокаций не допустят. Гнали нас аж до Смоленска".

В ответ на это его российский коллега мягко перевел разговор на более конкретные и прозаические вещи: "Прежде всего и в первую очередь мы должны обсудить вопросы экономического характера".

Путин подчеркнул, что его больше беспокоит падение товарооборота, и добавил, что кредит, предоставленный Россией Белоруссии, "отразится и на финансовых рынках".

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