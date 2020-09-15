ПАСЕ: октябрьскую сессию не отменили, но заменили

Ассамблея ПАСЕ в этом году, из за пандемии коронавируса нового типа, уже отменяла весеннюю и летнюю сессию.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. ПАСЕ не отменила проведение осенней сессии, а заменила на расширенное заседание постоянного комитета ассамблеи, сообщил в ходе заседания постоянной комиссии глава ассамблеи Рик Даемс.

"Вчера Бюро приняло решение заменить четвертую сессию ПАСЕ проведением продленного совещания постоянного комитета в виде двух частей. Первая - 12 - 13 октября, вторая - 22- 23 октября 2020 года", - сказал он в ходе онлайн-заседания постоянной комиссии, транслируемого на сайте организации.

При этом глава ПАСЕ оговорился, что еще примет решение, в каком формате пройдет расширенное заседание.

"Мы не отменяем проведение октябрьской сессии, а заменяем его совещанием постоянного комитета в виде двух частей", - подчеркнул он.

ПАСЕ в этом году отменила уже весеннюю и летнюю сессию из за пандемии коронавируса. Также из-за ситуации с вирусом ПАСЕ не стала направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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