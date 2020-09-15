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Жозеп Боррель.

Кризис в Белоруссии: Евросоюз назвал предпочтительный вариант его разрешения

© AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200915/31679113/krizis-v-belorussii-evrosoyuz-predlozhil-svoy-variant-ego-razresheniya.html

Предложение озвучил на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии, считает, что новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы стать лучшим выходом из кризисной ситуации.

Такое заявление сделал, выступая на пленарном заседании Европарламента, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии, запустить инклюзивный нацдиалог. Мы готовы поддержать любую авторитетную инициативу в этой сфере… По нашему мнению, новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы быть лучшим решением", - сказал он.

RIA Kremlin Pool
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция эти результаты оспаривает. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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