В бундестаге назвали причину, способную нанести вред отношениям ФРГ и РФ

"Газовое сотрудничество между ФРГ и РФ нельзя использовать как средство давления: в германском парламенте рассказали о последствиях отказа от "Северного потока — 2".

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Отказ от "Северного потока - 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным способен изменить качество отношений ФРГ и РФ, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые").

Он считает, что газовое сотрудничество между странами нельзя использовать как средство давления.

"Я определенно считаю неправильным, если федеральное правительство приняло бы сейчас меры, чтобы остановить этот проект. Энергетическое партнерство с Россией возникло в те времена, когда отношения между ФРГ и Россией, тогда Советским Союзом, были намного хуже, чем сегодня. Это были времена холодной войны. И это энергетическое партнерство успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон", - заявил Эрнст.

Он особо отметил, что российская сторона никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством отношений, если бы это было сделано сейчас.

"Я могу только предостеречь от этого", - подытожил парламентарий.

О том, что вопросы "Севпотока-2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно, ранее заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Однако целый ряд немецких политиков высказался за приостановку либо закрытие проекта. Стоит отметить, что в стране высказываются и более взвешенные мнения.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Северный поток - 2" реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента и является коммерческим. Призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах, подчеркнул Песков.

По его словам, в Кремле не видят рисков блокировки проекта Германией, на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.

Самолет, на котором Навальный 20 августа летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, так как оппозиционеру стало плохо. Он был доставлен в реанимацию. По словам руководства омской больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента выявлено не было, российские медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навального вывели из комы. А 15 сентября Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova