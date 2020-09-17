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Ракетный комплекс Patriot

В Румынию прибыли американские ракетные комплексы Patriot

© AFP 2020 / BULENT KILIC
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200917/31707177/v-rumyniyu-pribyli-amerikanskie-raketnye-kompleksy-patriot.html

Во время торжественной церемонии официальные лица заявили, что поставка американских ракет очень важна "в напряженной и сложной обстановке" на "восточном фланге НАТО".

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. На военной базе в Капу Мидиа в Румынии состоялась церемония приема первого ракетного комплекса Patriot из четырех, закупленных Румынией в США.

В церемонии участвовали премьер-министр Людовик Орбан и посол США Адриан Цукерман. Выступающие заявили, что поставка американских ракет очень важна "в напряженной и сложной обстановке" на "восточном фланге НАТО", сообщает ro.sputnik.md.

© AP Photo / Vadim Ghirda
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Ракетный комплекс Patriot в состоянии запускать как зенитные ракеты, так и противоракетные перехватчики. На первом этапе Румыния получила 450 зенитных ракет Patriot, которые могут быть поставлены на боевое дежурство с 2021 года. Эти системы заменят зенитно-ракетные комплексы Hawk, закупленные в 2005 году в Нидерландах.

По мнению независимых экспертов, которых цитирует Sputnik, инвестиции в закупки ракет Patriot бесполезны для укрепления безопасности Румынии в контексте развертывания на военной базе в Девеселу элементов ПРО в сочетании с зенитными системами Hawk, которые уже стоят на вооружении.

По данным Министерства национальной обороны, Румыния получила новейшую конфигурацию комплекса Patriot. Стоимость приобретения первой партии составила 910 миллионов долларов. Общая стоимость контракта составляет 3,9 миллиарда евро.

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Теги:
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