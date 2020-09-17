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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, архивное фото.

Без посредников: МИД РФ высказался за невмешательство в дела Белоруссии

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Политика
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Sputnik Молдова
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Российская Федерация выступает против давления на Белоруссию и считает недопустимым навязывание стране односторонних услуг посредника.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Россия внимательно следит за развитием ситуации в Белоруссии и считает недопустимым навязывание односторонних посреднических услуг для урегулирования ситуации в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии и уважает позицию братского народа, выраженную в ходе выборов, также отметила она.

"Мы выступаем за то, чтобы урегулирование ситуации происходило в спокойном ключе через внутрибелорусский диалог, без подсказок и, конечно, особенно без давления извне. Недопустимо навязывание односторонних посреднических услуг и содействия", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

После выборов президента, которые прошли в Белоруссии 9 августа, по стране прокатились массовые протесты оппозиции. По данным ЦИК, на выборах  победил Александр Лукашенко, по мнению оппозиции, выиграла Светлана Тихановская.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже правоохранительные органы отказались от применения силовых методов. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. 

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