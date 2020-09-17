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Берлинская клиника Шарите, где проходит лечение Алексей Навальный.

Виновны заранее - Москва хочет, чтобы в ЕС "возобладал здравый смысл"

© REUTERS / Michele Tantussi
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200917/31710557/vinovny-zaranee-moscow-khochet-chtoby-v-eu-vozobladal-zdravyy-smysl.html

МИД России озвучил свою позицию по ситуации с блогером Алексеем Навальным, а также относительно намерений ЕС присвоить антироссийским санкциям его имя.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Официальная Москва выразила надежду, что в Евросоюзе откажутся от практики заранее устанавливать виновных в инциденте с Алексеем Навальным. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.  

"Мы рассчитываем что в Евросоюзе все же возобладает здравый смысл, наши партнеры откажутся от практики произвольного назначения виновных и впредь будут делать выводы только на основании реальных и подтвержденных фактов", - подчеркнула Захарова.

Продолжая тему Навального, она отметила, что Берлин не демонстрирует желания вместе с российской стороной разобраться в инциденте, предпочитая под надуманными предлогами "заматывать" предложения Москвы.

Кроме того, озвученные в Европе идеи дать новым санкциям имя Алексея Навального есть ничто иное, как неприкрытая попытка придать им заведомо антироссийскую направленность, сказала Мария Захарова.

© REUTERS / Michele Tantussi
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"Рассуждения о целесообразности дать упомянутому санкционному режиму имя Навального рассматриваем исключительно как неприкрытую попытку придать новым ЕСовским рестрикциям заведомо антироссийскую направленность", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на пленарном заседании Европейского парламента, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Навального.

Самолет, на котором Навальный 20 августа летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, так как оппозиционеру стало плохо. Он был доставлен в реанимацию. По словам руководства омской больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента выявлено не было, российские медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику Charite и спустя два дня прислала в Омск самолет, на котором оппозиционера перевезли в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

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