Путин: РФ вынудил создавать гиперзвуковое оружие выход США из договора по ПРО

Владимир Путин подчеркнул, что Россия прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, но ее никто не услышал.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Россия была вынуждена создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.

"Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", - подчеркнул Путин.

При этом, российский лидер отметил, что РФ прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, но ее никто не услышал.

Президент РФ также обратил внимание на то, что России раньше приходилось быть в роли догоняющих в сфере разработки новых образцов вооружения, но сейчас страна впервые обладает самыми современными видами оружия, кратно превосходящими разработки других стран.

"Не раз говорил о том, что на протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, вы это очень хорошо знаете. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки", - добавил Путин.

По его словам, это всегда ставило РФ в очень сложное и даже опасное положение. "По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем", - отметил президент России. Это, по его словам, было явным и опасным нарушением стратегического баланса.

"И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет", - подчеркнул Путин.

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