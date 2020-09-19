Путин: РФ вынудил создавать гиперзвуковое оружие выход США из договора по ПРО

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Россия была вынуждена создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости.
"Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", - подчеркнул Путин.
При этом, российский лидер отметил, что РФ прикладывала все усилия по прекращению стратегических разработок по гиперзвуковому оружию, но ее никто не услышал.
"Не раз говорил о том, что на протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих, вы это очень хорошо знаете. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки", - добавил Путин.
По его словам, это всегда ставило РФ в очень сложное и даже опасное положение. "По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем", - отметил президент России. Это, по его словам, было явным и опасным нарушением стратегического баланса.
"И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет", - подчеркнул Путин.
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